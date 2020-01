Volta Redonda pode receber R$ 6 milhões por eficiente no tratamento de esgoto

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 10:58 horas

Prodes já depositou R$ 1,5 milhão na conta da prefeitura que serão revestidos em investimentos do Saae-VR

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda pode receber até R$ 6 milhões por eiciência no tratamento de esgoto. A Estação de Esgoto (ETE) Gil Portugal foi certificada pelo Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes) da Agência Nacional de Águas (ANA) e o município já recebeu cerca de R$ 1,5 por conta das avaliações no último semestre de 2019.

A cada trimestre, a ETE passa por nova vistoria e, comprovada a manutenção da eficiência, o município recebe uma parcela de R$ 750 mil.

O prefeito Samuca Silva afirmou que o dinheiro será investido em projetos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR).

– Melhorar o saneamento, a distribuição de água e ampliar o tratamento do esgoto em Volta Redonda estão entre as prioridades da gestão. Com a chegada deste recurso federal vamos poder avançar ainda mais neste propósito – destacou.

José Geraldo Santos, o Zeca, diretor presidente do Saae-VR, explicou que a ETE Gil Portugal passou por ajustes para se adequar aos padrões de eficiência estabelecidos pelo Prodes.

– Em 2019, fomos avaliados pelos auditores do programa e conquistamos a certificação. As vistorias trimestrais vão continuar por todo ano de 2020 e vamos trabalhar para manter a aprovação do programa e conquistar mais recursos – afirmou o diretor presidente.

Zeca também lembrou de investimentos feitos pela atual gestão, que ampliaram o tratamento de esgoto no município, que atualmente atinge 37%.

– Reformamos a ETE Volta Grande IV e inauguramos a Elevatória de Esgoto na 207, que ampliou a coleta e a capacidade de tratamento da ETE Gil Portugal. Além destas, o município possui mais seis ETEs, no Santa Cruz, Roma, Santo Agostinho, Padre Josimo, Parque do Contorno e Vila Rica/Tiradentes – concluiu.