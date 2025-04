Volta Redonda pode receber R$ 70 milhões em investimentos estaduais

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto participou esta semana de uma série de reuniões em secretarias estaduais, junto com a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda, para articular projetos em parceria com o Governo do Estado, que podem resultar em até R$ 70 milhões em investimentos para o município.

As reuniões – realizadas nesta terça-feira (1º) – aconteceram nas secretarias estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação; de Transformação Digital; e das Cidades. Pela secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, participaram o secretário Sérgio Sodré, o subsecretário, Fernando Lee, e as assessoras técnicas Francine Grazinoli e Aridiane Martins.

“Nós articulamos essas reuniões, a pedido do secretário Sodré, para buscar parcerias e recursos para diversos projetos em Volta Redonda, como o Museu da Ciência, o Parque RJ e Internet para Todos. No total, esses projetos poderão representar um investimento de aproximadamente R$ 70 milhões para a cidade, trazendo ainda mudanças no panorama econômico do município, com projetos que vão atrair a população de toda a região, movimentando a o turismo e a economia da cidade”, afirmou Munir.

Na secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a comitiva foi recebida pelo secretário Anderson Moraes. A pauta principal da reunião foi a busca de recursos para a manutenção do Museu da Ciência José Luiz de Sá, que deve ser inaugurado em breve, no bairro Laranjal.

O custo da manutenção deve girar entre 4 e 5 milhões de reais por ano. A equipe da secretaria também levou um estudo para fazer parcerias com o Governo do Estado, por meio de cooperação com entidades como a Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e a Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro).

Na secretaria de Estado de Transformação Digital, o deputado e a equipe da SMDET foram recebidos pelo secretário Feu Braga e pelo presidente do Proderj (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro), Lúcio Camilo. Na reunião, foram encaminhados pedidos de incentivos para o projeto Internet para Todos, que pode atender até 46 mil pessoas inscritas no CadÚnico em Volta Redonda. Uma das propostas é fornecer a internet para as residências ou direto para os usuários por meio de chips telefônicos. Outra ideia seria disponibilizar o sinal em locais públicos – como praças ou ponto de ônibus – para os inscritos no programa.

Monitoramento

Outro projeto apresentado na secretaria estadual foi o de telegestão para a iluminação pública e monitoramento da qualidade do ar e da água, e ainda monitoramento de pontos críticos de enchentes, no caso de chuvas fortes. Na iluminação pública, através de sensores instalados nos postes, é possível controlar a intensidade da luz, em horários específicos, trazendo uma economia significativa de energia elétrica.

No caso do monitoramento da qualidade do ar e da água, seriam instalados sensores remotos em alguns pontos da cidade. O projeto também prevê a instalação de sensores para monitorar o nível de rios em pontos vulneráveis a enchentes no município, em pelo menos quatro bairros: Conforto, São Luiz, São Geraldo e Brasilândia. Todas essas propostas, segundo informou o secretário Feu Braga, podem ser incluídas no programa Rio Digital Municípios.

Na secretaria de Estado das Cidades, onde foram recebidos pelo secretário Douglas Ruas, Munir e a equipe da SMDET foram dar andamento ao projeto do Parque RJ, que será construído na Pedreira do bairro Voldac. O projeto, orçado em cerca de R$ 45 milhões, terá verbas do programa estadual Governo Presente nas Cidades, e prevê a construção de um parque público com quadras, espaço multiuso, áreas de lazer, academia ao ar livre e um grande espaço para shows, além de uma área verde.

Volta Redonda terá um parque único, uma vez que já havia um projeto, feito em 2006 pelo renomado arquiteto Jaime Lerner. O projeto padrão do Governo do Estado foi mesclado com este projeto de Lerner, o que dá um desenho único ao Parque RJ de Volta Redonda. O secretário Douglas Ruas afirmou que o edital para a licitação da obra deve sair até o início de maio.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, todos estes projetos podem ajudar a transformar a economia de Volta Redonda, com reflexos positivos na hotelaria, restaurantes e comércio em geral.

“Nós temos trabalhado muito para diversificar a matriz econômica de Volta Redonda. Com esses projetos, o município passa a ter um complexo público de entretenimento – com o Zoológico Municipal, o Museu da Ciência José Luiz de Sá e o Parque RJ. A ideia é atrair famílias e visitantes da região nos fins de semana, o que vai ter reflexos nos hotéis, restaurantes, lanchonetes e comércio em geral. Todo mundo ganha”, apontou Sérgio Sodré, que destacou a atuação de Munir para a realização das reuniões. “A presença do Munir foi fundamental para avançar nessas propostas. Foram visitas muito boas, com resultados muito positivos”, disse o secretário.