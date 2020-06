Volta Redonda pode ter novo horário de comércio

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 16:50 horas

Prefeito vai apresentar proposta ao MPRJ, junto com novas medidas de flexibilização, na quarta-feira

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou, durante transmissão ao vivo feita na terde desta terça (02) por redes sociais, que vai apresentar ao Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), na quarta-feira, uma nova proposta de horário para o comércio, com abertura às 12 horas. Na mesma reunião, o prefeito vai discutir a extensão da flexibilização de atividades para setores como clubes, academias e templos (incluindo igrejas e locais de culto de outras denominações).

O prefeito também falou sobre as aulas presenciais, que continuam sem previsão de retorno neste ano letivo. Samuca explicou que o Ministério da Educação deu autorização para as aulas online contem como período letivo, por causa da Covid-19.

Ele também informou que as aulas da plataforma adotada pela prefeitura passarão a ser gravadas, depois que houve instabilidade por excesso de acessos durante as aulas ao vivo. Alunos que não tiverem acesso à internet poderão retirar os materiais impressos nas escolas.