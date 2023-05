Volta Redonda: prefeitura inicia reforma em mais oito unidades básicas de saúde

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 11:51 horas

Investimento de R$ 3,7 milhões, por meio da secretaria de Saúde e do Furban, vai promover melhorias em 20 UBSs e UBSFs

Volta Redonda – Mais oito unidades básicas de saúde de Volta Redonda tiveram suas obras de reforma iniciadas agora em maio. Como parte de uma série de melhorias que vão beneficiar 20 postos de saúde da cidade, estão em obras unidades dos bairros Ponte Alta, Retiro, Padre Josimo, Vila Americana, Sessenta (UBSF Monte Castelo), Verde Vale, Candelária e Açude II. Com investimentos de R$ 3,7 milhões, serão revitalizadas 18 unidades pelo Furban-VR (Fundo Comunitário do município) e duas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A maior parte das unidades está passando por reforma geral, incluindo troca e reparos em telhado, pintura, substituição de portas, troca de torneiras normais por torneiras com acionamento hidromecânico, revisão elétrica e hidráulica, substituição de coberturas, entre outros serviços.

“O objetivo é melhorar as condições de trabalho para as equipes e o acolhimento aos usuários da Atenção Primária. Algumas unidades estão com trabalhos avançados, em outras precisamos realocar o atendimento para que as obras aconteçam, mas todas serão beneficiadas e vão permitir mais qualidade da assistência prestada à população”, disse a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Estão em obras: UBSF Lourival Ferreira Peixoto (Verde Vale); UBSF Fabrício Costa Cury (Retiro 1); UBSF Antônio Carlos Ferraro Araújo (Padre Josimo); UBS Monte Castelo – Maria do Carmo Oliveira Rios (bairro Sessenta); UBSF Vitor José Rostirolla Cesar (Ponte Alta); UBSF Rogério Leopoldo Toledo (Vila Americana); UBS Záfiro Fernandes Coelho (Candelária), e UBSF Jorge Furtado Vieira Pandeirinho, no bairro Açude II.

Dentre as 20 unidades contempladas com o investimento, estão a UBSF Eber Gomes, no bairro São João – onde os trabalhos já se encontram avançados; e outras unidades que ainda receberão intervenções: UBSF Gothardo Firmino Netto (Volta Grande); UBSF Sebastião Rodrigues Ferreira (Conforto); UBS Sebastião da Silveira Guimarães (Jardim Paraíba); UBSF Durseso José Ribeiro (Mariana Torres); UBSF Irmã Terezinha de Castro (Nova Primavera); UBSF Satiro Vicente Pereira (São Carlos); UBS Francisco de Assis Manoel da Silveira (São Luiz); UBSF Maria Dias de Assis (Vila Brasília); UBSF Fernando Mário Neto (Vila Mury); UBSF Dr. Oswaldo Richieri (Vila Rica-Tiradentes); UBSF Vinícius Bobins S. Silva (Vila Rica-Três Poços).

Santa Cruz

Além do investimento em melhorias nas vinte unidades citadas anteriormente, a administração municipal também está prestes a entregar à população do bairro Santa Cruz a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Guanahyro Ferreira Netto. A obra está nos ajustes finais e contempla reforma geral do prédio, inclusive com informatização e climatização do ambiente, priorizando a circulação do ar e de pessoas. O projeto conta ainda com a ampliação da central de esterilização e um abrigo para resíduos sólidos.