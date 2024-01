Volta Redonda prepara rede de saúde para atendimento a casos suspeitos de dengue

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, juntamente com a ampliação das ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya e Zika, preparou a rede de saúde para o atendimento em casos suspeitos das doenças. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é procurar a unidade da Atenção Primária mais próxima da residência aos primeiros sintomas, como dores musculares, febre, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo.

A coordenadora da Atenção Primária em Saúde de Volta Redonda, Vanessa de Lima Huguenin, afirmou que todas as unidades básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs) estão preparadas para atender a população em casos de dengue.

“As unidades estão de portas abertas para a confirmação do diagnóstico e tratamento da doença. O paciente passa por avaliação, exames, além de hidratação intravenosa e medicação, quando necessário. Os profissionais também podem solicitar a transferência para uma unidade hospitalar nos casos mais graves”, explicou.

“A equipe médica e de enfermagem das unidades da Atenção Primária em Saúde estão capacitadas para executar o protocolo em arboviroses – grupo de doenças virais, transmitidas principalmente por artrópodes, no caso da dengue, pelo mosquito Aedes aegypti”, falou a coordenadora da Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, anualmente, no período mais quente do ano, há uma intensificação dos trabalhos no combate à proliferação do Aedes aegypti para prevenção da dengue, Chikungunya e Zika, e também na preparação da rede de saúde para atender os casos suspeitos dessas doenças.

“O aumento da temperatura nos meses da primavera e no verão favorecem a adaptação do mosquito transmissor do vírus da dengue e indica o momento de intensificar as ações nas comunidades, com vistoria e orientação, além da capacitação dos profissionais que vão cuidar dos doentes”, reforçou.

Unidades básicas funcionam em horário estendido

Todas as unidades da Atenção Primária em Saúde estão preparadas para atender a população em casos suspeitos de dengue e oito delas funcionam em horário estendido.

As unidades dos bairros 249, Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Vila Mury, Açude I e Volta Grande estão abertas das 7h às 19h, e a unidade do Santa Cruz funciona das 7h às 22h. As demais unidades básicas abrem às 7h e fecham às 17h.

Nos finais de semana – sábados e domingos – e feriados, as unidades da 249 e do Santa Cruz abrem das 7h às 19h.