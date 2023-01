Volta Redonda: preso suspeito de estuprar enteada por cinco anos - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 17:51 horas

Barra do Piraí – Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda prenderam nesta terça-feira (31), em Barra do Piraí, um homem de 40 anos suspeito de estuprar a enteada. Os crimes teriam ocorrido por cinco anos – dos 9 aos 14 anos de idade da vítima. O caso foi registrado na polícia em 2020.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. Ele foi encontrado por policiais no local de trabalho, no bairro Vila Maia, em Barra do Piraí. A menina já não tinha mais com o ex-padrasto.

Segundo a polícia, o homem não ofereceu resistência à voz de prisão. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).