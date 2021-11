Volta Redonda promove ações culturais na semana da consciência negra

Matéria publicada em 20 de novembro de 2021, 10:02 horas

Município ganha painel de valorização da cultura negra, na Vila Santa Cecília

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), deu início à semana da Consciência Negra com ações culturais e informativas. A programação começou na quarta-feira (17) e seguirá até o dia 27 de novembro com atividades presenciais, no Memorial Zumbi dos Palmares, no Clube dos Palmares e apresentações online através da parceira com o Centro Cultural Fundação CSN.

A programação inclui rodas de conversa, samba e jongo, exposição, oficina de maculelê, capoeira, entre outras atrações. Todas as atividades podem ser conferidas no site da secretaria de Cultura de Volta Redonda: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br/consciencianegra/.

Nessa quinta-feira (18), o município ganhou um painel de arte urbana (graffiti) em valorização a cultura negra. O painel de 30 metros quadrados foi pintado no muro do Clube Umuarama, na Vila Santa Cecília, por três artistas visuais de São Paulo: Helder Oliveira, Gelson Salvador e Adriano Bizonho.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância de celebrar a igualdade racial semeando em toda sociedade a luta contra o racismo. “Todo dia é dia da consciência negra, mas esse dia 20 de novembro nos remete a luta dos negros, tendo como protagonista Zumbi dos Palmares. Essa data fortalece a nossa resistência, tenho orgulho de pertencer a esse povo que batalha por seus direitos, mas é preciso dizer e exercer todas as formas de discriminação racial”, disse.