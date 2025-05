Volta Redonda promove doação de parte do IR para entidades beneficentes

Volta Redonda – Empresas e pessoas físicas de Volta Redonda que ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda (IR) e desejam ajudar entidades beneficentes podem doar parte do imposto devido para o Fundo para Infância e Adolescência (Finad) e para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI). O incentivo está sendo feito por meio da campanha “Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso”, lançada pela Prefeitura de Volta Redonda, com apoio da Receita Federal, por meio do programa Cidadania Fiscal.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembra que o Finad e o FMDI são instrumentos de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a dar suporte financeiro para implantação e manutenção de projetos voltados para crianças, adolescentes e idosos.

“Além do Gerson Chada, da Recita Federal, agradeço também aos membros da Associação dos Escritórios Contábeis de Volta Redonda (Aescon), do Sindicato dos Escritórios Contábeis do Sul Fluminense (Sescon) e do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RJ), que estão mobilizados para que possamos ajudar esses públicos”, destacou o prefeito, lembrando que, segundo a Receita Federal, o potencial de arrecadação de Volta Redonda é de mais de R$ 20 milhões.

Como doar

Escolha o modelo completo da declaração e confirme a opção “doações diretamente na declaração”. No formulário, clique o botão “novo” e escolha ou o Fundo da Infância e Adolescência ou o Fundo do Idoso e informe o valor a ser doado. A pessoa física pode doar até 3% no momento da declaração para cada fundo. E a pessoa jurídica pode doar até 1% com base no lucro real.

Contas para depósito (Pessoa Física ou Jurídica):

Criança e adolescente: Banco 104 – Caixa Econômica Federal, Agência 4375, Código da Operação: 006, Conta Corrente: 00000001-9, CNPJ: 39.560.297/0001-85.

Pessoa Idosa: Banco 104 – Caixa Econômica Federal, Agência 4375, Código da Operação: 006, Conta Corrente: 00000008-6, CNPJ: 15.283.545/0001-20.