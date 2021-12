Volta Redonda promove encontro de gestoras de Políticas Públicas para Mulheres do Médio Paraíba

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 10:50 horas

Volta Redonda – A Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda realizou encontro com as gestoras de Políticas Públicas para Mulheres do Médio Paraíba, que contou ainda com a presença da subsecretária Estadual de Políticas para Mulheres, Glória Heloiza Lima da Silva. Representantes dos municípios de Porto Real, Valença, Piraí, Barra Mansa, Rio Claro, Resende, Itatiaia, Paraty, Vassouras e Miguel Pereira estiveram no auditório da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Volta Redonda nesta quarta-feira, 08.

O objetivo da reunião foi promover troca de experiências e conhecimentos acerca das demandas especificas de cada município em relação aos direitos da mulher. E apoiar iniciativas voltadas para o enfrentamento da violência doméstica na região.

A secretária municipal de Política para Mulheres, Glória Amorim, afirmou que é fundamental a realização dos encontros com os demais municípios. “É importante termos conhecimento das ações bem sucedidas para replicarmos e combater a violência contra mulher em toda região. O trabalho em conjunto é sempre mais eficaz”, disse.

Dona Glória lembrou que os encontros são realizados, de dois em dois meses, de forma online. “Fizemos esta reunião presencial para fechar o ano de trabalho, mas em 2022 vamos manter o contato periódico além de promover ações e campanhas juntas”, falou.