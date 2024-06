Volta Redonda promove encontro para discutir sobre a cultura afro-brasileira nas escolas

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda recebe na próxima sexta-feira (28), um encontro de formação para educadores do município no Memorial Zumbi dos Palmares, localizado na Vila Santa Cecília, O objetivo é discutir sobre a história e a cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, com base na Lei Federal 10.639 – que prevê o ensino obrigatório sobre o tema.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, comentou que o espaço iniciou nos últimos meses formações para educadores sobre questões raciais. Foram convidadas para este encontro a professora Ana Lúcia; Michele Félix (Conexão Literária); Mestra Arara; e a professora Silvana Nunes.

“O enfoque do encontro será para profissionais da educação infantil, com o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil”, disse Renata.

A coordenadora acredita que, viabilizando a temática da cultura afro-brasileira para os alunos, o preconceito e a discriminação racial – distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica –, possam contribuir para uma educação antirracista.

A diretora pedagógica da SME, Valéria Augusta Franco de Carvalho Coelho, citou que a educação e a cultura caminham juntas na contribuição da formação integral do indivíduo.

“Esse projeto vem contribuir para os projetos que já acontecem nas escolas da Secretaria Municipal de Educação e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Nós do Departamento Pedagógico de Volta Redonda acreditamos que é necessário trazer no cotidiano do aluno esse tema. E iniciar na Educação Infantil é mostrar aos pequenos que existe no nosso país, no nosso mundo, pessoas de todas as cores, e que todos são iguais. Costumamos dizer que temos uma paleta de cores divina”, esclareceu a diretora.