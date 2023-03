Volta Redonda promove evento em homenagem ao Dia da Mulher - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 09:54 horas

Programação, que começa nesta quarta-feira, dia 8, conta com documentário, roda de conversa, apresentação de dança e exposição de arte

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), irá promover nesta quarta-feira, dia 8, o evento “Marielles e Carolinas: Pensando Juntas o Futuro”, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A programação inclui documentário, roda de conversa, apresentação de dança e exposição de arte. As atividades gratuitas, em parceria com o Instituto Marielle Franco, vão acontecer no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília.

A coordenadora do Memorial Zumbi dos Palmares, Renata Ferreira, explicou que o objetivo do evento é reunir mulheres de todas as etnias para um evento que fala sobre duas mulheres pretas com protagonismo: Marielle Franco e Carolina Maria de Jesus.

“Convidamos todas as mulheres para pensarmos, juntas, um futuro melhor. Todo o cronograma foi pensado para acolher a todas, principalmente as mulheres negras”, disse Renata.

Marielle Franco foi vereadora da Câmara do Rio de Janeiro. Ela foi assassinada em março de 2018. Carolina Maria de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil.

Confira a programação do evento:

08/03, às 19h

Cine Zumbi Especial, com o documentário “Carolina de Jesus” da Lascene Produções;

14/03, às 19h

Roda de Conversa com Mulheres Negras;

21/03, às 14h

Celebração das religiões de matriz africana com a coreografia Balé dos Orixás. Projeto Cultural Folha Grande da Casa de Santo Inzo Unsaba ILonene, com bate papo sobre a temática apresentada.

Durante os três dias de evento, acontecerá uma exposição de arte das professoras do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho (IEPMM).