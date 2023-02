Volta Redonda promove festa de carnaval para usuários da assistência social - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 16:17 horas

Atividades vão acontecer nos Cras e Centros de Convivência, durante o mês de fevereiro

Volta Redonda – O clima de carnaval vai tomar conta dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Convivência de Volta Redonda. Durante todo o mês de fevereiro, A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), programou uma série de eventos para animar o dia dos usuários. As festas temáticas têm como objetivo promover a integração e diversão das crianças, adolescentes e idosos que frequentam as unidades espalhadas pela cidade.

A secretaria municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, comentou a importância da integração entre os grupos de convivência. “Temos que oportunizar o encontro dos participantes do grupo. É importante fazer essa socialização e criar vínculos entre os grupos. Além disso, essas festas vão promover momentos de alegria que ficarão na memória deles”, disse.

Programação

A primeira festa carnavalesca foi promovida pela unidade do bairro Voldac, nesta sexta-feira, 10, das 8h às 16h. O baile aconteceu no Centro de Convivência do Aero Clube, e contou com a presença dos grupos “Ser Feliz?”e “Conviver”, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, envolvendo crianças, pré-adolescentes e idosos.

Já na próxima segunda-feira (13), o “Grito de Carnaval” será no Cras do bairro Siderlândia, onde 80 usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos participam da festa, a partir das 14h.

Na quarta-feira (15), o Cras do bairro São Luiz vai promover um bloquinho de carnaval para o público infantil, das 14h às 16h30.

Na quinta-feira (16), a festa carnavalesca acontece nos Cras dos bairros Açude e Voldac. Na unidade do Açude a festa será realizada das 9h às 12h, com o grupo dos idosos “Oceano da Sabedoria”. Já na parte da tarde, das 14h às 16h, é a vez do Cras do bairro Voldac promover a festa para os idosos do grupo “Esperança”.

Para fechar a semana, na sexta-feira (17), o Cras do São Sebastião vai realizar a “Tarde Carnavalesca das Crianças”, a partir das 14h.

No dia 24 (sexta-feira), o baile de carnaval acontece das 14h às 16h30, na unidade do bairro Nova Primavera. Para encerrar as atividades alusivas ao carnaval, o Cras do Padre Josimo realiza o “Dia da Alegria”, no dia 27.