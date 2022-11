Volta Redonda promove integração da ginástica do Sul Fluminense

Matéria publicada em 5 de novembro de 2022, 14:39 horas

Cerca de 180 crianças e adolescentes participaram das atividades no ginásio poliesportivo do bairro São Geraldo

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), promoveu na manhã deste sábado, dia 5, o Evento de Integração da Ginástica do Sul Fluminense (Eigsf).

O encontro, aconteceu no Ginásio Poliesportivo Francisco Gomes do Nascimento, no bairro São Geraldo, contou com a presença de 180 crianças e adolescentes das equipes de Volta Redonda – núcleos Santo Agostinho, São Geraldo, Aterrado e Três Poços– além das equipes convidadas de Barra Mansa, Resende, Pinheiral, Piraí, Vassouras e Arrozal.

O Eigsf contou com apresentações das modalidades de ginástica artística, ginástica de trampolim e um circuito especial para as turmas de baby class (3 a 6 anos). Todos os atletas receberam medalha e certificado de participação no evento.

A secretária municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, citou que o evento não foi uma competição, mas sim um encontro para divulgar o trabalho da ginástica na região.

“Promovemos um grande encontro da ginástica com várias equipes convidadas da região. Todos os atletas receberam medalhas de participação e classificação e certificados. O nosso objetivo é sempre essa integração com as famílias que vêm torcer e com os profissionais de Educação Física”, disse.

A coordenadora do evento e professora da Smel, Kelly Silva, mencionou que além de fomentar a ginástica, o evento foi uma oportunidade de os atletas vivenciarem como é uma competição de ginástica de forma mais lúdica.

“Todos nós saímos ganhando, é um evento participativo e não competitivo. Tivemos a oportunidade de trocar experiência com outros professores da região. Além disso, foi um ensaio para os atletas que estão iniciando na ginástica. Todos os participantes foram avaliados sendo uma grande experiência para outros que já atuam nas modalidades”, comentou.

Inscrições abertas para ginástica de trampolim

A Smel abriu recentemente novas turmas para ginástica de trampolim no ginásio poliesportivo do bairro Santo Agostinho. A atividade é indicada para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas no ginásio com os professores, as aulas acontecem às quintas, das 15h às 17h e às sextas, das 09h às 11h.