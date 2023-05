Volta Redonda promove ‘Rua de Compras’ neste sábado na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 17:41 horas

Segunda edição 2023 do projeto em parceria com a prefeitura vai ocupar parcialmente a Rua 16, das 9h às 18h

Volta Redonda – A “Rua de Compras”, iniciativa com objetivo de fomentar o comércio local, acontece neste sábado (27), na Vila Santa Cecília. Das 9h às 18h, a Rua 16 vai sediar as atividades do evento, que também conta com múltiplos serviços da Prefeitura de Volta Redonda.

Esta é a segunda edição 2023 do projeto em parceria entre a prefeitura, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).

Entre as atividades e serviços oferecidos pela prefeitura, abrindo esta edição haverá apresentação da Banda e do Coral Municipal de Volta Redonda, a partir das 9h. Das 10h às 14h, terá o 5º espaço de adoção “Família Animal”, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), onde cães e gatos, entre adultos e filhotes, estarão disponíveis para adoção responsável.

Já a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) vai levar para a Vila Santa Cecília a Brinquedolândia e o Caminhão dos Cabeleireiros da Cidadania; e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) terá um estande com orientações em saúde, durante toda a Rua de Compras.