Volta Redonda promove “Sábado com Saúde”

Volta Redonda – Todas as unidades básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs) de Volta Redonda abrirão no próximo sábado (25) para a 5ª edição do projeto “Sábado com Saúde”. Das 8h às 17h, serão oferecidas à população todas as vacinas do calendário brasileiro de vacinação, incluindo o imunizante contra a dengue direcionado para crianças de 10 a 14 anos.

Além de vacinas, os moradores também terão acesso a testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites, solicitação de exames como, por exemplo, mamografia, além de coleta de preventivo, pré-natal e grupos educativos. Vale lembrar que os interessados no atendimento devem apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

O “Sábado com Saúde” foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar para a população os mesmos serviços disponíveis de segunda a sexta-feira nas unidades básicas, principalmente para os moradores que trabalham durante a semana. A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin, explica sobre o funcionamento do projeto.

“No último fim de semana de cada mês, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) se organiza para abrir todas as unidades básicas oferecendo o mesmo atendimento de rotina. Com isso, ampliamos o acesso dos moradores neste dia para cuidarem da saúde”, reforça.