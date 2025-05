Volta Redonda promove seminário sobre os desafios das adicções no dia 5 de junho

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda vai sediar, no dia 5 de junho, o “III Seminário Os Desafios das Adicções: Um Olhar para o Futuro”. O evento será realizado no Teatro Municipal Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal, das 8h às 17h. A iniciativa é promovida pela prefeitura em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Públicas para Drogas e Álcool de Volta Redonda (Comuda-VR), além de contar com a participação de professores da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e outras Drogas (Abead), da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA).

De acordo com a secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, o seminário vai abordar uma série de temas atuais e relevantes relacionados à prevenção e ao enfrentamento das adicções.

“Esse seminário será realizado em parceria com professores da Abead e da PUC/RIO. Vamos falar sobre família, as adicções do uso de telas, SAF – que é a síndrome alcoólica fetal –, intervenção, as metodologias de entrevista motivacional, prevenção para as empresas, no campo da organização, e prevenção de uma forma geral”, explicou.

A programação contará com palestras de especialistas de destaque nas áreas de saúde mental, prevenção e dependência química. Um dos temas será “Adolescência e Dependência Química: Entre Riscos e Resistências”, ministrado pela psicóloga Irani Argimon, que é especialista em Dependência Química.

O médico-neurologista José Mauro Lima, pós-doutor em Neurociência pela Universidade de Paris, vai abordar o tema “SAF – Síndrome Alcoólica Fetal”. Já a doutora em Enfermagem Alessandra Calixto apresentará a palestra “Rastreamento universal do uso de substâncias e a intervenção breve em saúde pública”.

O seminário também vai discutir o papel da família e o uso excessivo de tecnologias. A psicóloga e terapeuta familiar Gisele Aleluia, junto com a educadora infantil e psicóloga clínica Raquel Nogueira, vão tratar do tema “O papel da família no comportamento excessivo: Uma proposta de abordagem”. A mesa ainda contará com a participação da especialista Elizabeth Carneiro e do terapeuta Luiz Guilherme Pinto, que falarão sobre “Tecnologia e dependência de jogos de aposta”.

Encerrando a programação, será realizada uma mesa-redonda com o tema “Empresas como foco na prevenção e saúde mental e o futuro da prevenção”. Participam a psicóloga clínica Selene Franco e a médica-psiquiatra Ana Cecília Marques, com mediação da secretária Neuza Jordão.