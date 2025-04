Volta Redonda prorroga prazo do Refis até dia 14

Volta Redonda – Contribuintes de Volta Redonda têm até 14 de abril para aderir ao Refis 2025, com descontos de até 100% em juros e multas. O programa oferece parcelamento de débitos municipais vencidos até 31 de dezembro de 2024 e é realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Município.

O programa é realizado por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e a Procuradoria-Geral do Município (PGM).

“Os contribuintes que ainda não aproveitaram e desejam aderir ao programa devem se apressar, pois têm mais uma semana para garantir 100% de desconto em juros e multas, tanto para pagamento à vista quanto parcelado em até seis vezes”, explicou a subsecretária de Fazenda, Lygia Morelli.

Segundo a SMF, também é possível parcelar os débitos em 12 vezes, com 70% de desconto em juros e multas, ou em até 24 parcelas, com 50% de desconto. Os pagamentos podem ser realizados por meio de boleto ou via PIX (QR Code).

“É uma ótima oportunidade para o cidadão ficar em dia com o município e nos ajudar a melhorar ainda mais a cidade, oferecendo um serviço público de qualidade”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Agendamento

O agendamento para adesão ao Refis pode ser feito pelo site voltaredonda.rj.gov.br. No dia marcado, o atendimento será realizado nos guichês localizados no térreo da Prefeitura, no bairro Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30.

O atendimento presencial sem agendamento também continua, sendo realizado por ordem de chegada, com retirada de senha. Outra opção é a Subprefeitura do Retiro, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Antônio de Almeida, nº 70.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, pessoas físicas ou jurídicas podem entrar em contato pelos seguintes números de WhatsApp:

– (24) 99248-3514

– (24) 99971-7902

– (24) 3511-3274

– (24) 3511-3375

Os dois últimos números também estão habilitados para receber ligações telefônicas.