Volta Redonda realiza ação de vacinação em escolas da rede municipal

Foto: Divulgação Secom/PMVRVolta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda promoveu nesta terça (6) e quarta-feira (7) uma ação de vacinação com estudantes de oito escolas da rede municipal de ensino. Foram imunizados mais de 170 alunos nos dois dias, contra a febre amarela (para crianças a partir de 9 meses a menores de 5 anos) e a vacina meningocócica ACWY (para crianças a partir de 5 anos e adolescentes menores de 15 anos).

O objetivo da ação foi atender a Estratégia de Vacinação na Escola 2025 – acordo firmado entre os ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS) –, em parceria com o Programa Saúde nas Escolas (PSE).

“Sabemos da dificuldade de muitos pais e responsáveis de crianças e adolescentes de comparecerem às unidades básicas para levarem seus filhos para vacinar e, por meio dessa ação, conseguimos avançar ainda mais na meta de imunização desse público-alvo”, explicou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza.

As unidades escolares que receberam a ação foram o Colégio Profº Themis de Almeida Vieira; Escola Municipal Goiás; Escola Municipal João Paulo I; Escola Municipal Pernambuco; Escola Municipal Prof. Domingos Maia; Escola Municipal Rubens Machado; Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro 293; Escola Municipal Wladir de Souza Telles.

De acordo com a diretora Milene, para a vacinação foi necessária a apresentação do cartão vacinal, com autorização dos pais dos estudantes.

“Em relação às demais vacinas que estiverem em atraso, os responsáveis serão orientados a levarem a criança na Unidade Básica de Saúde de seu território para atualização do cartão vacinal.”

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, destacou a importância da integração entre a SMS e a Secretaria Municipal de Educação (SME) para garantir a cobertura vacinal. “É necessário evitar a reintrodução das doenças imunopreveníveis, principalmente no período que antecede ao inverno, quando é comum o aparecimento das doenças respiratórias. É muito importante o responsável da criança e do adolescente estar sempre verificando a caderneta vacinal ou comparecendo à unidade de saúde mais próxima da sua residência para a atualização do cartão”, ressaltou a secretária.