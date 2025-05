Volta Redonda realiza cadastro de artesãos para programa estadual

Volta Redonda – Os artesãos de Volta Redonda interessados em participar do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro têm a oportunidade de realizar o cadastro online assistido nesta quarta-feira (7), das 10h às 15h. O atendimento será feito pela equipe da iniciativa no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, no bairro Vila Santa Cecília.

Para efetivar o cadastro, é necessário apresentar uma foto 3×4 recente; cópias do comprovante de residência, CPF (Cadastro de Pessoa Física), Carteira de Identidade, PIS/Pasep ou o comprovante da última contribuição ao INSS (se houver). É necessário, ainda, que os candidatos levem um produto finalizado – podendo cadastrar até três técnicas diferentes – e uma peça inacabada, que deverá ser finalizada no local. Artesãos já cadastrados antes de 2015 precisam atualizar seus dados, apresentando a documentação exigida.

A ação segue as diretrizes do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), do governo federal, conforme estabelecido pela Portaria 1.007/SEI, de 11 de dezembro de 2018. O objetivo é coordenar e desenvolver atividades que valorizem o artesão brasileiro, promovendo o desenvolvimento integrado do setor artesanal e elevando o nível cultural, profissional, social e econômico desses profissionais.

O programa também busca fortalecer a atividade artesanal e a empresa artesanal, fomentar a geração de trabalho e renda, preservar as culturas locais, incentivar a capacitação e a mentalidade empreendedora, além de promover a profissionalização e a comercialização dos produtos artesanais brasileiros.

O secretário municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destaca que o cadastro assistido visa garantir que todos os interessados possam participar do programa, mesmo aqueles que encontram dificuldades no processo digital. Com a iniciativa, a expectativa é fortalecer o setor artesanal no município e valorizar o trabalho dos profissionais locais.

“O segmento do artesanato é um dos que mais crescem no Brasil e através desse credenciamento, os artesões do município poderão obter suas carteiras e se profissionalizarem cada vez mais, acessando esse mercado não só em Volta a Redonda, mas em todo o país, participando de eventos e exposições, além de também terem descontos em lojas do segmento no país inteiro”, disse Anderson.