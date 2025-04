Volta Redonda realiza mais de 500 cirurgias nos próximos quatro dias

Volta Redonda – A etapa de abril do “Revi-VER” — projeto implantado pela Prefeitura de Volta Redonda em 2021 para ampliar a oferta de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) — vai realizar 560 procedimentos oftalmológicos entre terça (8) e sexta-feira (11). As cirurgias ocorrem no centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João.

Além das cirurgias de catarata, o mutirão inclui 80 procedimentos de remoção de pterígio — membrana que se forma sobre a parte branca do olho —, 300 exames de biometria (pré-operatórios para cirurgia de catarata) e 100 capsulotomias com YAG Laser, procedimento conhecido como “limpeza da lente”, indicado em alguns casos após a cirurgia de catarata. Também estão previstas consultas pós-operatórias para pacientes operados há 30 dias.

Na terça-feira (8), serão realizados 80 procedimentos de pterígio, 300 exames de biometria e 80 cirurgias de catarata. Na quarta-feira (9), o cronograma prevê 160 cirurgias de catarata, 120 consultas pós-operatórias e 100 capsulotomias com YAG Laser.

Na quinta-feira (10), estão programadas mais 160 cirurgias de catarata e 200 capsulotomias. Encerrando a etapa de abril, na sexta-feira (11), serão realizadas outras 160 cirurgias de catarata.

Novos agendamentos

Moradores de Volta Redonda diagnosticados com catarata podem se inscrever no programa. Para isso, é necessário comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (UBSF) mais próxima, munido do cartão SUS, CPF, documento com foto, comprovante de residência e encaminhamento para a cirurgia, que pode ser emitido tanto pela rede pública quanto pela rede privada de saúde.