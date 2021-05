Volta Redonda realiza nova etapa de vacinação contra Covid-19

Já as pessoas com idades entre 18 a 59 anos podem receber a vacina quem possuir as seguintes comorbidades: anemia falciforme; neoplasias em quimioterapia ou radioterapia; doença renal; síndrome de down; transtorno do Espectro Autista; deficiência intelectual grave; transplantados de órgãos sólidos; obesidade com IMC maior que 40.