Volta Redonda realiza plantão para serviços de manutenção

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) realiza nesta sexta-feira (31) um mutirão de serviços de manutenção em vários bairros da cidade, com diversas equipes em ação para serviços de roçada e capina, caiação, retirada de entulho e do carro-pipa.

Um dos bairros beneficiados nesta sexta é o Vila Santa Cecília, com equipes realizando serviços de roçada e capina nas ruas 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24 e 26, além do entorno do antigo Escritório Central da CSN. O bairro também recebe o serviço de caiação (pintura de meio-fio) na Rua 16 e suas transversais.

Ao mesmo tempo, três equipes realizam o serviço de retirada de entulho no Siderlândia (ruas Rio Bonito e Angra dos Reis), Belmonte (Rua Bahia), Vila Mury (Rua Joaquim Lourenço de Almeida), Ilha Parque (Avenida Beira-Rio, na altura das ruas 88 e 98), Santo Agostinho (Rua Fernanda), Santa Cruz (Viela Ayrton Senna), Retiro (Rua Santa Vitória), São Geraldo (Rua General Nelson de Melo, próximo à Ferramar), 249 (Avenida Manchester),

Conforto (Rua 4, próximo ao Centro de Pesquisas da CSN), Eucaliptal (Rua Dr. Mário Ramos) e Ponte Alta (Rua Bruxelas).

Por fim, a programação do carro-pipa inclui lavagem debaixo do Viaduto Heitor Leite Franco, no Centro; irrigações nos jardins dos bairros Santa Cruz e São Luiz; abastecimento no Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, ao lado da Casa de Portugal; e lavagem da quadra da Rua Central, no Belo Horizonte.

“Nosso objetivo é prosseguir com esses mutirões de manutenção, além dos serviços regulares, para oferecer à população uma cidade sempre limpa, organizada, que dê orgulho a todos que transitam pelas nossas ruas e bairros. Por isso, sempre aproveitamos todas as oportunidades para programarmos vários serviços, com diversas equipes, a fim de intensificar nossas ações”, disse a secretária municipal de Serviços Públicos, Poliana Moreira.