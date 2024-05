Volta Redonda realiza teste de acuidade visual nas escolas do município

“Têm crianças maiores que deveriam utilizar óculos há algum tempo. O ideal é que as crianças façam o exame na faixa de 5 a 6 anos, quando estão começando a serem alfabetizadas. Nesse tempo, em que elas estão expostas a telas de computador e celular, ajuda muito a progressão do problema”, explicou a médica.

De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, o objetivo é diminuir o tempo de espera desses alunos para consultas com oftalmologista, já que isso impacta no rendimento escolar.

O mutirão escolar que aconteceu no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira – o Estádio da Cidadania – atendeu a crianças com idades entre 6 e 15 anos, que já tinham horário marcado nas unidades médicas e estavam na fila aguardando atendimento.