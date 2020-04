Volta Redonda realiza vacinação contra gripe na Ilha São João em sistema ‘drive thru’

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 11:03 horas

Meta é imunizar dez mil moradores

Volta Redonda – A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) Volta Redonda está promovendo mais uma etapa da vacinação da Influenza H1N1, gripe, em sistema “drive thru”, nesta quinta-feira (30), na Ilha São João. O público-alvo são idosos a cima dos 60 anos, profissionais de saúde, motoristas de aplicativos e táxi, portadores de doenças crônicas e profissionais de força de segurança.

O atendimento será de 8h às 17h com a intenção de imunizar dez mil pessoas através do sistema “drive thru”, onde a pessoa que será imunizada não precisará sair do carro.

Apesar de não imunizar contra o novo coronavírus, a vacina contra a gripe aumenta a imunidade do grupo de risco e reduz a circulação do vírus Influenza. A vacinação também diferenciará a gripe da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O prefeito Samuca Silva destacou que serão seis linhas de vacinação para dar agilidade.

– Nosso objetivo é que a vacinação seja rápida, evitando que as pessoas fiquem muito tempo esperando. Por isso, o ideal é ir se vacinar ao longo do dia, evitando grandes filas. Não precisa chegar cedo. Todos serão vacinados – explicou o prefeito.

Alfredo Peixoto, secretário de Saúde, disse que Volta Redonda manterá o agendamento da vacinação domiciliar contra gripe para idosos e pacientes crônicos.

– A prioridade é para idosos acamados ou deficientes, com a mobilidade reduzida – concluiu o secretário.

Interessados em solicitar a vacinação, entrar em contato com a SMS pelos telefones 3339-9628 e 3339-9629.