Volta Redonda realiza VI Conferência Municipal de Segurança Alimentar

Matéria publicada em 29 de maio de 2023, 14:52 horas

Evento vai discutir a garantia do direito à alimentação adequada

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável de Volta Redonda (Comsea/VR), realizará a VI Conferência Municipal de Segurança Alimentar entre os dias 21 e 23 de junho. No primeiro dia, o evento acontece das 14 às 17h. Já nos dois dias seguintes, o evento será das 8h às 17h. O encontro será realizado no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), na Rua Deputado Geraldo Di Biase, número 81, no bairro Aterrado.

Com o tema central “Alimentação Sustentável com Geração de Emprego e Renda”, o evento visa debater a insegurança alimentar no município. Para a Liga Acadêmica de Segurança Alimentar, Nutricional Sustentável do Curso de Nutrição (Lasans) do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) ficará a responsabilidade de extrair os três eixos dos temas que serão debatidos durante a conferência.

Para a organização do evento, foi instituída uma Comissão Organizadora, coordenada pelo Comsea/VR, com o apoio da Smac, e representantes da sociedade civil organizada (Associação Cultural, Social e Missionária de Volta Redonda; União Espírita de Advertência Fraternal; Casa de Recuperação Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren); Curso de Nutrição do Unifoa; além de representantes das secretarias municipais de Educação (SME) e de Saúde (SMS).

O diretor-administrativo do Comsea/VR, Haroldo Vieira Garcia, destaca a importância do evento. “A Conferência Municipal de Segurança Alimentar é um espaço democrático e participativo para discutir a política de segurança alimentar e nutricional do município de Vota Redonda. O evento permite a participação popular na construção e fortalecimento de propostas para aprimorar o atendimento às demandas da população, fortalecendo as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional”, ressaltou o diretor.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que as discussões culminarão na elaboração de propostas, que serão levadas para a Conferência Estadual de Segurança Alimentar.

“A Conferência Municipal de Segurança Alimentar, promovida pelo Conselho e apoiada pela secretaria, visa debater e encontrar melhorias, principalmente no que diz respeito à nossa atuação como prefeitura. Afinal, nosso objetivo é garantir uma vida melhor para todas as pessoas, implementando políticas públicas de combate à fome e à pobreza, garantindo o acesso à alimentação adequada e saudável”, ressaltou Carla Duarte.

Indicação dos delegados

Segundo o Decreto Municipal 17.721 e o Edital de Convocação da VI Conferência Municipal de Segurança Alimentar, as Instituições da Sociedade Civil Organizada deverão indicar seus delegados (um titular e um suplente), através de ofício, no período entre 22 de maio e 16 de junho, das 8h às 17h.

A indicação deverá ser realizada na sede do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável de Volta Redonda (Rua Antônio Barreiros, 194, bairro Nossa Senhora das Graças, Volta Redonda). Em casos especiais, as inscrições poderão ser realizadas no dia do evento, no horário das 8h às 12h, no UGB.