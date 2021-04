Volta Redonda recebe 13.660 doses de vacinas contra Covid-19

Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 14:44 horas

Além dos idosos de 70 anos, segundas doses serão priorizadas por determinação federal para completar imunização

Volta Redonda – Cerca de 13.660 doses de vacinas contra Covid-19 chegaram em Volta Redonda, na manhã desta sexta-feira (2), sendo 12.580 de CoronaVac e 1.080 da AstraZeneca. Com isso, a partir de segunda-feira a prefeitura vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 70 anos (completos) nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF). O horário para vacinação é de 09h às 16h e o idoso deverá apresentar um documento de identidade ou cartão do SUS, e um comprovante de residência (nominal).

A Secretaria Municipal de Saúde explicou que a maior parte do novo lote de doses entregue pelo Governo Federal é para segundas doses. Essa é uma determinação do Ministério da Saúde. Assim, devem receber a segunda dose mais de dez mil pessoas.

Devido ao grande número de idosos nessa faixa etária cadastrados no site da prefeitura e nas Unidades de Saúde, a vacinação para os idosos de 70 anos também irá ocorrer nesta terça-feira, dia 06. Ou seja, serão dois dias para essa idade. A próxima faixa etária a ser vacinada será anunciada através dos canais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda.

Segunda dose

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, explicou que as segundas doses da CoronaVac serão antecipadas para quem tomou a primeira dose, dessa vacina em específico, no período de 12 a 21 de março.

– Idosos do grupo prioritário da campanha, que tomaram a primeira dose até o dia 21 de março, e ainda não fizeram a segunda dose podem procurar a Unidade Básica de Saúde, a partir desta segunda-feira para serem vacinados. Esses idosos devem apresentar também o cartão de vacinação – disse, acrescentando que quem estava com a segunda dose marcada para hoje para procurar a UBS de referência na segunda-feira.

O médico sanitarista esclareceu ainda que o intervalo para a segunda dose da CoronaVac é de 14 a 28 dias, após a primeira dose, já quem tomou a vacina AstraZeneca (Oxford) o intervalo para a segunda dose é de três meses.

– Todas as pessoas que se vacinaram receberam no ato da aplicação um cartão de vacinação com as informações do lote da vacina e a data para a segunda dose – falou o coordenador do departamento.

Vacinação de acamados

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação em idosos acamados continuará sendo realizada neste sábado, dia 03, em domicílio, tanto para a primeira quanto para a segunda dose. Haverá quatro equipes volantes de vacinação durante todo o dia visitando as residências dos acamados.