Volta Redonda recebe 1ª Meia Maratona do Aço no domingo (13)

Volta Redonda – Volta Redonda recebe neste domingo (13) a primeira edição da Meia Maratona do Aço CronoVR Royal. O evento, que acontece na Arena Esportiva, contará com a participação de 1.200 atletas. A largada está marcada para 6h45.

O Circuito do Aço é organizado por Celso de Carvalho e pelo professor de Educação Física Ederson Teixeira. A prova faz parte de um projeto que visa ampliar o calendário esportivo da cidade.

A estrutura do evento envolve mais de 100 staffs, além de profissionais de diferentes áreas, movimentando a economia local. De acordo com levantamento feito com o hotel conveniado, a ocupação subiu 50% no período da prova, evidenciando o potencial do turismo esportivo.

Segundo Ederson Teixeira, diretor técnico da prova, a Meia Maratona atende a uma demanda por corridas de longa distância e insere Volta Redonda na rota dos grandes eventos. “A cidade passa a integrar o circuito nacional, atraindo atletas de 12 cidades e estados do Sudeste”, disse.

Celso de Carvalho destacou o papel do esporte na promoção da saúde e no fortalecimento do comércio. “A corrida de rua segue em crescimento e atrai milhares de pessoas na região, gerando impacto positivo para a economia”, afirmou.