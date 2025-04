Volta Redonda recebe 1º Festival Indígena a partir de quarta-feira

Volta Redonda – Volta Redonda vai sediar, a partir desta quarta-feira (16) até o dia 30 de abril, o I Festival da Cultura Indígena (Festindígena VR), com atividades gratuitas em diferentes pontos da cidade. A programação inclui exposição fotográfica e de artesanato, oficinas culturais, apresentação musical e vídeo-debate com o tema “Ensino da Cultura Indígena nas Escolas”. A iniciativa é patrocinada pelo Ministério da Cultura, por meio do Plano Nacional Aldir Blanc, e foi selecionada no edital Projetos Livres da Secretaria Municipal de Cultura.

Produzido pela Estação das Artes Produções, que completa 23 anos de atuação na cena cultural de Volta Redonda, o festival busca valorizar os saberes tradicionais dos povos indígenas Guarani, da Aldeia Sapukahi (Angra dos Reis), e Parakanã, das aldeias Maroxewara e Paranatinga (Amazônia).

A programação tem início nesta quarta-feira (16) com a abertura da exposição “O Canto dos Parakanã”, às 19h30, no Sider Shopping. A mostra, assinada pelo compositor e pesquisador Sergio Vieira, reúne fotografias e desenhos produzidos durante o período em que ele viveu na Amazônia com os indígenas Parakanã. A visitação estará aberta até o dia 30 de abril, das 10h às 20h. Nos dias 16 e 17, no mesmo local, também será realizada a exposição e comercialização do artesanato indígena Guarani, uma forma de valorizar e fortalecer as comunidades envolvidas, além de gerar renda para os povos originários.

Ainda na quarta-feira (16), alunos da Escola Municipal Mario Villani, no bairro Açude II, participarão de oficinas de artesanato Guarani. A atividade será conduzida por integrantes da Aldeia Sapukahi e tem como objetivo transmitir tradições, histórias e técnicas artesanais às novas gerações.

Na quinta-feira (17), às 14h30, o Teatro do Colégio Municipal João XXIII recebe a apresentação musical do Coral Indígena Tenonderã (Guarani), da Aldeia Sapukahi, em parceria com Sergio Vieira. O repertório reúne cantos tradicionais, músicas da MPB e composições feitas a partir de poemas escritos em dialeto Parakanã e musicados com ritmos brasileiros. O grupo se apresentará ao lado de músicos da região. A entrada é gratuita.

À noite, às 20h, o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB – Campus Aterrado) será palco do vídeo-debate “Ensino da Cultura Indígena nas Escolas”. O evento contará com a participação do secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza; do coordenador da Aldeia Sapukahi, Antônio Tupam; do pesquisador Sergio Vieira; e do coordenador do curso de História do UGB, Paulo Célio. Será exibido o curta-metragem “Awaeté Parakanã, o Povo de Verdade”, dirigido por Vieira, que narra como o respeito às tradições indígenas contribuiu para a sobrevivência da etnia Parakanã na Amazônia.