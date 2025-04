Volta Redonda recebe 3ª edição da AKAICON neste domingo

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda se prepara para receber, neste domingo (13), das 10h às 17h30, a terceira edição do AKAICON, um dos maiores eventos de cultura nerd do Sul Fluminense. O evento, que acontece no Centro Cultural Fundação CSN, terá entrada gratuita com retirada antecipada de ingressos pelo Instagram oficial do grupo AKAI (@akaigrupo).

A programação será repleta de atrações voltadas ao universo geek, gamer e pop. Organizado pelo coletivo AKAI, também responsável pelo Anime Fest Fan, maior feira nerd do interior do Brasil, o evento conta com a parceria da produtora Red Marketing Produções e Eventos LTDA, da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Cultura, além do apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, da FUNARJ e do próprio Centro Cultural Fundação CSN.

O apoiador e ex-presidente do coletivo AKAI, Maicon Fagundes, afirma que a expectativa para a AKAIKON 2025 é a melhor possível. Ele conta que o objetivo é realizar a maior edição de todas, com artistas e atrações especiais.

“A AKAICON está em sua terceira edição e surgiu com o propósito de celebrar a cultura nerd em formato de conferência, reunindo todos os elementos que compõem esse universo: cosplay, games, K-pop, painéis temáticos, RPG, card games, cultura pop oriental e ocidental, e o fomento à produção artística local. Ela é uma versão “drops” do Anime Fest Fan — maior feira de cultura nerd do interior do Brasil, realizada desde 2012 — e nasceu da necessidade de manter um calendário de atividades ao longo do ano”, explicou.

Entre os destaques deste ano estão os painéis com renomados dubladores brasileiros. Wirley Contaifer, conhecido como a voz do Homem-Aranha no Brasil, marcará presença ao lado de Rodrigo Ribeiro, que dá voz ao Leonardo das Tartarugas Ninja. A programação também contará com Carol Crespo, dubladora de Daenerys Targaryen, de Game of Thrones, e da Pantera Negra no universo Marvel, além de Enzo Dannemann, voz do Michelangelo das Tartarugas Ninja, entre outros personagens. Esses convidados estarão no Palco Pop, onde também ocorrerão apresentações culturais e temáticas voltadas ao audiovisual, HQs, animes.

“A expectativa é realizar a maior e melhor edição de um AKAICON, com mais convidados, mais atividades e o maior número de artistas participantes no Vale Criativo. Até o momento, mais de 2 mil ingressos já foram retirados, mesmo sendo um evento gratuito. A retirada exige cadastro prévio. Esse volume já demonstra o engajamento do público e o potencial desta edição de se tornar um marco na história das conferências da AKAI”, contou Maicon.

A programação inclui ainda a abertura da temporada da Liga AKAI Games, com competições de eSports e uma arena de games com áreas de free play, além da primeira etapa da Liga AKAI Cosplay. O público poderá conferir mais uma fase do Hallyu Contest, voltado à cultura pop sul-coreana, com destaque para a sala temática de K-pop organizada pela Hallyu Time. No campo dos jogos de tabuleiro e narrativos, o grupo Bardo no Jogo comandará o espaço de RPG, board games e card games, com direito a painéis sobre RPG nacional, juízes de card games e ilustração.

Outro ponto alto será o Vale Criativo, espaço dedicado exclusivamente a artistas do Sul Fluminense, que nesta edição contará com o maior número de participantes já registrados nos eventos do AKAI, promovendo a valorização da produção artística local. A programação também trará painéis sobre temas como super-heróis, trilhas sonoras de animes e games, literatura nerd com autores regionais, mulheres no audiovisual e a história do anime One Piece, entre outros.

“Já estamos na terceira temporada dessas conferências e, após esta edição em Volta Redonda, temos previsão de passar por Barra Mansa e outras cidades. Todo esse movimento também serve como aquecimento para o Anime Fest Fan 2025, que mais uma vez será realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura e que já conta com a Fundação CSN como patrocinadora confirmada”, finalizou Maicon Fagundes.

Para mais informações sobre a programação completa e a lista de convidados, basta acompanhar as atualizações no perfil oficial @akaigrupo e no portal AKAI DIÁRIO.