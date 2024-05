Volta Redonda recebe evento ‘Samba, Feijoada & Memórias’

O encontro terá a participação da cantora Yolanda Luz, além da transmissão do filme ‘Samba e Jazz’ que busca evidenciar a sinergia entre o samba e o jazz, expondo a similaridade dos aspectos musicais e comportamentais das cidades do Rio de Janeiro e de Nova Orleans sob a perspectiva de sambistas e jazzistas, todos com um sentimento em comum a paixão pela música. O documentário é dirigido por Jefferson Mello.

