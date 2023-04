Volta Redonda recebe exposição de fotógrafo italiano sobre o Carnaval

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 15:29 horas

Abertura aconteceu nesta segunda-feira (24), na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com a presença da secretária estadual de Cultura, Danielle Barros

Volta Redonda – A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, está recebendo a exposição “O carnaval que ninguém vê: o encanto da arte fotográfica na Sapucaí” – idealizada pelo fotógrafo italiano Riccardo Giovanni. A abertura aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 24, e contou com a presença da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.

Com curadoria de Fabiana Amorim, a exposição ficará em cartaz até o dia 12 de maio. As visitações acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A mostra é uma parceria da agência de gestão cultural Pronto RJ, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro (SECEC/RJ) e Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda.

A mostra conta com 30 painéis irradiando as cores das escolas de samba do Rio de Janeiro, mostrando detalhes de fantasias e personalidades do carnaval carioca. O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, citou que é uma honra a cidade estar recebendo uma exposição desta magnitude.

“Essa mostra foi inaugurada na capital (Rio de Janeiro) no início do ano, e vai circular por algumas cidades do interior do estado. É uma satisfação, Volta Redonda estar entre as escolhidas para sediar essa mostra, que conta um pouco da história do Carnaval do Rio, um dos mais bonitos do mundo”, disse o secretário.

A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros, comentou que a cultura de Volta Redonda é cada vez mais referência para os municípios do estado, e tem sido uma grande parceira na democratização da arte.

“Ter já na cidade a exposição ‘O carnaval que ninguém vê’, promovendo a economia criativa do setor carnavalesco, é um compromisso da Cultura com a pauta além da Sapucaí, reforçando que carnaval é geração de emprego, renda e oportunidade”, ressaltou Danielle Barros.

Cultura inaugura Sala Cultural na rodoviária municipal

Também nesta segunda-feira, dia 24, a secretaria de Cultura de Volta Redonda inaugurou uma Sala Cultural na Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal. O espaço, dedicado a exposições de artes, já está abrindo a 32ª mostra do Salão do Humor de Volta Redonda.

As pessoas podem visitar a Sala Cultural de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. O secretário Anderson de Souza mencionou que uma das propostas de sua gestão é a descentralização dos espaços culturais, levando arte, cor e leveza a todos os locais do município.

“Estamos ocupando este espaço na rodoviária para levar cultura às pessoas, principalmente àquelas que passam por aqui. Nosso compromisso é descentralizar a arte levando cada vez mais para dentro de locais populares, porque a cultura é para todos”, finalizou Anderson.