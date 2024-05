Volta Redonda recebe Festival de Cinema

Volta Redonda – O Memorial Zumbi dos Palmares, localizado na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, vai sediar entre os dias 13 e 17, o Festival Imani de Cinema Preto. Com o apoio do Edital da Lei Paulo Gustavo, o evento é uma realização da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Volta Redonda (CMPC/VR). O objetivo é promover debates construtivos, ampliar as atividades culturais na cidade, divulgar a cinematografia brasileira e local, além de aumentar o acesso a filmes nacionais com temática negra.

“A ideia é proporcionar ao público uma experiência enriquecedora. O Festival Imani de Cinema Preto traz uma celebração vibrante da cultura e da história negra, em um evento especial que faz parte da celebração do Kwanzaa, destacando o princípio da Imani – a fé na positividade da criação e na essência da humanidade”, explica o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

O público-alvo do Festival Imani de Cinema Preto inclui crianças, jovens, estudantes, professores e moradores de regiões periféricas, com medidas de acessibilidade garantindo que o evento seja inclusivo para todos os públicos. Sob a direção de renomados cineastas, o festival apresentará uma seleção cuidadosamente curada de filmes que destacam a negritude como protagonista de sua própria narrativa.

Entre os filmes apresentados estão “Preto No Branco”, dirigido por Valter Rege, “Palmares – Da Palha ao Concreto”, feito pelo UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e secretaria de Cultura; e “Do Que Aprendi Com Minhas Mais Velhas”, dirigido por Susan Kalik. Além disso, uma matinê especial apresentará o filme “Cores e Botas”, dirigido por Juliana Vicente, oferecendo uma oportunidade para o público jovem se envolver com a temática.

O Festival Imani de Cinema Preto também incluirá cinco cinedebates, proporcionando um espaço vital para discutir questões relacionadas à negritude e à sociedade.

“Professores e escolas podem agendar suas turmas. O Festival Imani de Cinema Preto é uma ótima oportunidade de se envolver com a cultura e a história negra, sendo um espaço vital para discutir questões relacionadas à negritude e à sociedade”, frisou o secretário Anderson de Souza.

Programação

Dia 13/5 – 19h

Filme: Preto no branco

(Valter Rege)

Dia 14/5 – 15h

Sessão Matinê

Filme: Cores e Botas

(Juliana Vicente)

Dia 15/5 – 19h

Filme: Do que aprendi com minhas mais velhas

(Susan Kalik)

Dia 16/5 – 15h

Sessão Matinê

Filme: Cores e Botas

(Juliana Vicente)

Dia 17/5 – 19h

Filme: Palmares – Da palha ao concreto

(UniFOA e SMC)