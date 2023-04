Volta Redonda recebe o Bahia no Raulino pela Copa do Brasil

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 19:20 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda está de volta aos gramados após a boa campanha que garantiu a quarta colocação no Campeonato Carioca. Nesta terça-feira (11), o Voltaço recebe o Bahia, às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira, pelo primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil. Nas fases anteriores, a equipe eliminou o Falcon-SE e o Atlético Goianiense.

Após o estadual, o Volta Redonda contratou oito jogadores a pedido do técnico Rogério Corrêa, buscando encorpar o elenco para a disputa da Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Entre os reforços está o zagueiro Gabriel Bahia, que falou sobre a expectativa para o confronto contra o Bahia.

“A expectativa para o jogo contra o Bahia é grande. A primeira partida em nossa casa, temos que buscar a vitória. Sabemos que é um adversário de Série A , mas isso só aumenta o nosso nível de concentração. Tivemos uma preparação muito boa e vamos colocar em prática o nosso jogo e brigar pela classificação”, disse.

Para contar com o apoio do seu torcedor no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda fez uma promoção na comercialização dos ingressos. Quem comparecer com qualquer camisa nas cores amarela e preta, vai pagar meia-entrada. Os valores para arquibancada custam R$40 (inteira) e R$20 (meia), já para o setor de cadeiras custam R$80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Informativo

– Desfalques: o zagueiro Daniel Felipe é o único desfalque do Tricolor de Aço. O atleta se recupera de uma cirurgia de ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo.

– Suspensos: nenhum atleta.

– Saíram do clube: zagueiro Alix Vinicius (retornou para o Fortaleza), zagueiro Sandro Silva (não renovou), o meia Luciano Naninho (contratado pelo Vila Nova-GO), o atacante Pedrinho (contratado pelo Ceará), o atacante Lelê (contratado pelo Fluminense) e o atacante Guilherme Cachoeira (não renovou).

– Contratados: zagueiros Léo Gobo (ex-Oeste-SP) e Gabriel Bahia (ex-Bandeirantes-SP); o lateral-esquerdo Marcos Pedro (ex-Fluminense); meias Caio Vitor (ex-Botafogo-RJ) e Marcelo (ex-Mirassol-SP); os atacantes Matheus Alessandro (ex-Boavista-RJ), Douglas Skilo (ex-Velo Clube) e Samuel Granada (ex-Juventude).

– CAMPANHA NA TEMPORADA: 15 JOGOS – 08 VITÓRIAS – 03 EMPATES – 04 DERROTAS – 33 GOLS MARCADOS – 25 GOLS SOFRIDOS

– CAMPEONATO CARIOCA: 13 JOGOS – 08 VITÓRIAS – 03 EMAPATES – 04 DERROTAS – 29 GOLS MARCADOS – 23 GOLS SOFRIDOS

– COPA DO BRASIL: 02 JOGOS – 01 VITÓRIA – 01 EMPATE – 04 GOLS MARCADOS – 02 GOLS SOFRIDOS

Retrospecto: Volta Redonda e Bahia já se enfrentaram em quatro oportunidades. Em 1977, empataram em 1 a 1. E em 1978, vitória do Bahia por 5 a 0. Os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. Em 1995, as duas equipes duelaram na primeira fase da Copa do Brasil, foram dois empates em 0 a 0 e o Bahia levou a melhor nos pênaltis (7 a 6).

Provável escalação: Vinicius Dias, Wellington Silva, Marcão, Gabriel Bahia e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Caio Vitor; Berguinho, Douglas Skilo e Macário.