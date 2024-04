Volta Redonda recebe o Giro Cultural Funarj de casa cheia

Volta Redonda – Promovido pela Fundação de Artes do Rio de Janeiro (Funarj), o Giro Cultural trouxe três ícones de sucesso desde os anos 80 a Volta Redonda na noite da última quinta-feira (18). A apresentação do trio de cantores Dalto, Biafra e Nico Rezende lotou o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no bairro de Laranjal, e contou com a presença do presidente da Funarj, Jackson Emerick.

Os ingressos foram distribuídos gratuitamente desde o dia 11. O trio encantou o público com clássicos como “Leão Ferido” e “Sonho de Ícaro”, que renderam dois discos de ouro para Biafra, além de “Muito Estranho”, que marcou a carreira de Dalto, e “Esquece e Vem” e “Penso Nisso Amanhã”, dois hits de Nico Rezende, que também assina a carreira solo do saudoso Cazuza.

A próxima atração do Giro Cultural da Funarj ocorrerá na cidade no próximo dia 1º de maio, com o show do grupo de pagode “Caju Pra Baixo”. E ainda neste semestre, a Funarj planeja trazer Cristiane Braga e Dado Villa Lobos, ex-integrante da Legião Urbana, à cidade em junho deste ano.