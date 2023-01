Volta Redonda recebe XXIII Encontro de Folias de Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 10:22 horas

Evento será realizado na Ilha São João, no dia 14, das 10h às 22h

Volta Redonda – Acontece no sábado, 14, o XXIII Encontro de Folia de Reis de Volta Redonda. O evento, aberto ao público, vai acontecer na Ilha São João, das 10h às 22h, com apresentações de 17 Jornadas de Folias de Reis do município, que foram habilitadas por meio de chamamento público.

O secretário municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, mencionou que o encontro anual de Folia de Reis foi instituído no calendário oficial do município, através da Lei Municipal 5.952.

“Nosso objetivo é incentivar e apoiar as manifestações da cultura popular da cidade. O Encontro das Folias de Reis é uma tradição que merece todo respeito e atenção por parte do nosso governo”, disse o secretário.

Confira a ordem completa das apresentações:

10h – Jornada Unida Divina Luz

10h40 – Jornada Sagrada Família de Volta Redonda

11h20 – Jornada Estrela Guia do Oriente

12h – Jornada Estrela Nova Geração

12h40 – Jornada Estrela Divina do Oriente

13h20 – Jornada da Paz

14h – Estrela Brilha Farol Mineiro

14h40 – Jornada Jesus, José e Maria

15h20 – Jornada Divina Estrela

16h – Jornada Estrela Sagrada do Retiro

16h40 – Jornada Cristo Vive

17h20 – Jesus Menino

18h – Jornada da União

18h40 – Jornada Estrela Sagrada

19h20 – Jornada Sagrada Estrela do Oriente

20h – Jornada Estrela Guia

20h40 – Jornada Lua Nova