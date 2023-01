Volta Redonda recebe quatro novos veículos para a secretaria de Saúde - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 09:29 horas

Automóveis serão destinados para atendimento das equipes de Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda recebeu nesta semana um repasse de quatro carros 0 km do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os veículos serão destinados para atendimento das equipes de Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, departamentos ligados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda.

A entrega oficial dos automóveis aconteceu na Ilha São João, e contou com a presença dos chefes das divisões das vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, entre outros servidores da área. Os veículos Fiat Cronos, que têm motor 1.3, ar condicionado, direção hidráulica e quatro portas, serão para reforço das vigilâncias em saúde do município.

A enfermeira do Departamento de Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene de Souza, citou que os carros são fundamentais para o trabalho das equipes de saúde.

“A aquisição desses veículos é de fundamental importância para o cumprimento das ações de vigilância no que consiste em imunização, inspeções sanitárias, atividades voltadas à saúde do trabalhador e combate às arboviroses”, disse.