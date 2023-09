Volta Redonda recebe segunda edição do Seminário de Ciências Bíblicas

Volta Redonda – Acontece nos dias 6 e 7 de outubro na Igreja Projeto Vida, em Volta Redonda, a segunda edição do Seminário de Ciências Bíblicas. O evento é promovido pela Sociedade Bíblica Do Brasil (SBB), com apoio do Conselho de pastores de Volta Redonda (COPEVRE).

O seminário irá promover palestras sobre a tradução da Bíblia e sua história, bem como a aplicação em diferentes setores da sociedade. O encontro é aberto a todos, em especial aos que gostam da Bíblia ou têm interesse em conhecê-la melhor. Todos os inscritos vão receber uma Bíblia do Expositor. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (24) 99831-3988.

Interessados devem se inscrever através do link https://www.sympla.com.br/evento__1955589

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Sexta-feira, 06/10 – 19h às 22h

1ª Palestra – A longa caminhada da tradução: trazendo o texto para todos. – Rev. Dr. Erní W. Seibert

2ª Palestra – Você entende o que lê? Princípios de interpretação. – Dr. Antonio Renato Gusso

Sábado, 07/10 – 17h às 22h

3ª Palestra – Quem ouviu a nossa mensagem? (Educação, Evangelismo, Aconselhamento…) – Rev. Dr. Erní W. Seibert

4ª Palestra – Existe lugar para a Bíblia na sociedade contemporânea? – Rev. Elismar Vilvock

5ª Palestra – Uma Sociedade da Bíblia na Missão de Deus. – Rev. Dr. Acyr de Gerone Junior