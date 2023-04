Volta Redonda recebe subsecretária de Estado de Prevenção à Dependência Química

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 17:19 horas

Representantes das coordenadorias de prevenção às drogas e dos conselhos municipais de cidades da região estiveram no auditório da prefeitura

Volta Redonda – A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas de Volta Redonda, Neuza Jordão, que também preside o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool (COMUDA), recebeu a subsecretária de Estado de Prevenção à Dependência Química (Sepredeq), Mariléia Silva de Paula, na tarde desta terça-feira (25), no auditório da prefeitura. A nova gestora da pasta falou sobre a importância dos conselhos municipais e do fortalecimento das políticas sobre álcool e outras drogas.

Também estavam no encontro representantes das coordenadorias e conselhos de outros municípios da região como Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Quatis e Resende, além de membros da subsecretaria de Estado de Prevenção à Dependência Química, ligada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Neuza Jordão cumprimentou a nova subsecretária de Estado, que assumiu o cargo há apenas 15 dias, e reafirmou a importância de reunir pessoas que lutam pela implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas. “Sempre uso a frase ‘Juntos somos mais fortes’. Volta Redonda promove ações efetivas de prevenção, mas precisa de apoio do governo do estado, por isso, peço que volte o olhar para a prevenção”, pediu a coordenadora, lembrando que o município está preparando a Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool.

Mariléia de Paula ressaltou que acabou de assumir a subsecretaria estadual e trabalha para tirar ações do papel. “Estamos reorganizando a casa e dando andamento a questões como as vagas nas comunidades terapêuticas e outras urgências como a posse do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool, que deve acontecer em 11 de maio, e que tem representação de Volta Redonda”, lembrou, reforçando que o papel da subsecretaria passa pela prevenção, cuidado, capacitação e assistência técnica aos municípios.

O assessor do deputado estadual Munir Neto, Rodolfo Levenhagem, também esteve no encontro que tratou das políticas públicas sobre drogas e álcool e colocou o gabinete do deputado à disposição da subsecretaria e todas as coordenadorias da região. “Sabemos da importância do tema e estamos prontos para ajudar no que for preciso”, falou.