Volta Redonda registra 141 novos casos confirmados de Covid-19

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 17:13 horas

Volta Redonda– Mais 141 casos confirmados de Covid-19 foram divulgados no boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 11, totalizando 9.458, sendo que 7.800 pacientes estão recuperados da doença. Ou seja: há 1.658 moradores com o vírus ativo no município.

De acordo com o boletim, 30.136 casos foram notificados como suspeitos na Secretaria de Saúde. O número de óbitos se manteve hoje em 269 e 12.742 exames deram negativo. Houve um aumento de 1,91% dos casos suspeitos.

Em relação as internações pela Covid-19, a ocupação de leitos de UTI está em 14,7%, segundo as informações do boletim.