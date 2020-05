Volta Redonda registra 677 casos positivos por covid-19; 563 pessoas podem ser consideradas curadas

Matéria publicada em 17 de maio de 2020, 17:57 horas

Volta Redonda – Os dados sobre a Covid-19, o Novo Coronavírus, foram atualizados pela prefeitura de Volta Redonda neste domingo, dia 17. São 677 casos confirmados na cidade, sendo que 1.692 foram notificados como suspeitos. 563 pessoas podem ser consideradas curadas. Os óbitos por coronavírus são 23, mesmo número divulgado no sábado, dia 16.

Os eixos de monitoramento condicionantes para a retomada de atividades econômicas seguem dentro dos limites.

Os seis eixos de monitoramento são: o número de casos suspeitos não poderá aumentar em 5% por dois dias seguidos (hoje o aumento foi de 0,65%); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (estando com 31% de ocupação hoje). A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (permanecem em 5,26); O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.

A Prefeitura de Volta Redonda reafirma a importância das medidas de restrição de convívio social com objetivo de achatar a curva de contaminação. A recomendação é a mesma: FIQUE EM CASA!