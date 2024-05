Volta Redonda registra aumento de empresas abertas em 2024

Volta Redonda – Volta Redonda se destaca como a cidade do emprego em 2024. Os dados recentes do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram a cidade como líder na geração de novos postos de trabalho na região Sul Fluminense – janeiro (saldo positivo de 300 novas oportunidades), fevereiro (510) e março (863) – Volta Redonda também registra aumento no número de empresas abertas.

De acordo com um levantamento da Casa do Empreendedor de Volta Redonda, baseado nos dados da Jucerja (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro), mostram que o município contabilizou, de janeiro a abril deste ano, 1.894 novos empreendimentos – entre MEIs (Microempreendedores Individuais) e outras empresas.

Esse número é 10% maior que o registrado no mesmo período de 2023.

“Somente de MEI, tivemos um aumento de 13%, já que no ano passado foram 1.292 novos microempreendedores individuais, e neste ano chegamos a 1.465 novos MEIs. E a Casa do Empreendedor de Volta Redonda facilita esse processo, sendo uma das mais completas do estado do Rio, reunindo vários órgãos em um só lugar, atendendo de forma gratuita”, explicou o coordenador da Casa do Empreendedor e delegado da 4ª Delegacia Jucerja, Haroldo Fernandes.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré, destaca o bom ambiente de negócios criado na cidade por meio de ações do governo municipal, favorecendo o surgimento de novos empreendedores e o crescimento das empresas já estabelecidas.

“Estabelecemos parcerias para aproximar empresas e quem está querendo ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, além de oferecer capacitações em diversas áreas profissionais. Criamos ambientes como o ‘Vírgula, Hub de Inovação VR’, que funciona também como um espaço para novos empreendedores se desenvolverem. Estreitamos o relacionamento com parceiros, como a CSN e centros universitários, por exemplo. São várias ações que fazem parte de um desenvolvimento estratégico da administração municipal para que a cidade cresça de forma sustentável, tendo, inclusive, a inovação como base”, explicou Sodré.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressalta que Volta Redonda vem, desde 2021, investindo em ações e parcerias para que a cidade retomasse sua característica de geradora de empregos, inclusive com destaque no Sul Fluminense.

“Mais empresas são mais empregos, e nisso Volta Redonda vem avançando. São cursos e capacitações, além de parcerias para facilitar a contratação dos moradores que estão à procura de emprego. Isso movimenta a economia da cidade e melhora a qualidade de vida da nossa população. E vamos continuar trabalhando para avançar ainda mais”, disse Neto.

Números também são positivos a nível estadual

O cenário de Volta Redonda reflete o bom momento também vivido a nível estadual. Segundo o Governo do Estado, o número de empresas abertas no estado do Rio de Janeiro no mês de abril foi o melhor já registrado pela Jucerja em todos os meses de abril em seus 215 anos de história. Ao todo, foram computados 7.035 novos negócios, um aumento de 29% em relação ao mesmo mês em 2023, quando foram registradas 5.442 empresas. O antigo recorde era de 2022, com 5.590 aberturas.

“A criação de novas empresas significa geração de novos empregos, mais renda para a população fluminense, aumento do consumo, diversificação de oportunidades, maior competitividade e fortalecimento da economia. É o ambiente favorável para negócios que estabelecemos no estado para incentivar empreendedores e atrair investidores, que vem resultando nos números extremamente significativos que temos alcançado a cada mês”, comentou o governador Cláudio Castro.