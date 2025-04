Volta Redonda registra cerca de 100mm de chuva nesta madrugada

Volta Redonda – O município de Volta Redonda registrou quase 100mm de chuva acumulados entre sexta-feira (4) e sábado (5). A Coordenadoria de Defesa Civil do município registrou até o momento 12 ocorrências sem gravidade, sendo três delas na manhã deste sábado.

“Foram duas de rotina e uma com risco de deslizamento, na Vila Americana. Nossa equipe continua em alerta, em caso de emergência ligue para o número 199”, disse Rubens Siqueira, coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda.

Rubens ainda acrescentou que na sexta-feira foram registados pontos de alagamentos nos bairros Aterrado e Vila Santa Cecília.

“Em relação ao nível do Rio Paraíba do Sul, ele está 1.30m acima do nível normal”, destacou.