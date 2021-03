Matéria publicada em 27 de março de 2021, 18:32 horas

Hoje completa um ano desde a confirmação da primeira morte por coronavírus na pandemia

Volta Redonda – Mais 12 mortes por Covid-19 foram confirmadas no boletim epidemiológico deste sábado (27), em Volta Redonda, chegando ao total de 536. Ainda segundo o boletim, 91 pacientes estão internados em enfermarias e 57 em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) por Covid-19.

Dos 21.940 casos confirmados, 18.204 já se recuperaram do novo coronavírus e 3.272 estão com realizando tratamento em isolamento domiciliar.

O número de óbitos no município dispararam essa semana, quando 16 casos foram confirmados: 8 na noite de sexta-feira e 8 na quinta-feira.

Hospitais

De acordo com dados do governo do Estado, Volta Redonda está com 95% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ocupados, incluindo a rede pública e privada, além do Hospital Regional. A ocupação na enfermaria chega a 98%. A ocupação em outras cidades da região também está praticamente no limite, conforme os dados que foram atualizados entre os dias 24, 25 e 26 deste mês.