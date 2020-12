Volta Redonda registra mais cem casos confirmados de Covid-19

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 19:01 horas

Volta Redonda– O município confirmou nesta terça-feira (15) mais cem casos de Covid-19, no boletim epidemiológico. No total são 9.714 confirmações da doença com 7.900 recuperados. Ainda segundo o boletim, o número de mortes continua em 269.

Foram 30.970 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde e 12.865 exames deram negativo. Houve um aumento de 0,90% dos casos suspeitos. Em relação as internações por Covid-19, a ocupação de leitos de UTI está em 20,5% na rede pública municipal.