Volta Redonda registra mais duas mortes por coronavírus

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 19:45 horas

Volta Redonda – Em boletim epidemiológico divulgado na noite desta segunda-feira (07), a prefeitura de Volta Redonda informou mais duas vítimas fatais do novo coronavírus. As mortes foram de um homem, de 74 anos, e de uma mulher, de 66. Com isso, Volta Redonda chega ao total de 196 óbitos causados pela Covid-19.

Nessa última atualização foram contabilizados 5.352 casos confirmados e 18.247 notificados como suspeitos. Os curados são 4.870 e 9.249 exames deram negativo.