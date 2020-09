Volta Redonda registra mais quatro mortes por coronavírus

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 19:31 horas

Volta Redonda – Quatro mulheres de 52, 53, 79 e 86 anos são as novas vítimas fatais por Covid-19, no município de Volta Redonda, de acordo com o boletim epidemiológico de terça-feira (1º). Agora são 188 óbitos que ocorreram por conta da doença causada pelo novo coronavírus.

Volta Redonda contabilizou 5.153 casos confirmados e 4.783 já recuperados, além de 8.828 exames que testaram negativo dos 17.620 casos notificados como suspeitos.

Houve um aumento de 1,35% dos casos suspeitos, ocupação de 6,15% dos leitos do Hospital de Campanha e 10,81% dos leitos de UTI da rede municipal.