Volta Redonda retorna ao estágio antes da flexibilização por sete dias

Matéria publicada em 21 de maio de 2020, 08:18 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva confirmou na manhã desta quinta-feira, dia 21, que a cidade volta a partir de agora ao modelo de restrição adotado antes da flexibilização das atividades econômicas. Ou seja, apesar do fechamento do comércio varejista, da Feira Livre e de outros setores que puderam abrir as portas nos últimos dez dias, os serviços essenciais seguem abertos. Mesmo assim, em condições especiais de funcionamento.

O serviço de delivery deve seguir permitido para bares e restaurantes, por exemplo. Por outro lado, farmácias, lojas dos setores alimentícios, postos de gasolina e outras atividades consideradas essenciais pelo governo municipal estão aptas ao atendimento. No entanto, todos devem exigir uso de máscaras, disponibilizar álcool gel e também limitar o número de pessoas no o interior das lojas de acordo com a disponibilidade de caixas, guardando uma distancia segura entre os fregueses.

Assim, Samuca confirma que voltam a valer as regras de isolamento social em vigor até o dia 4 de maio, quando foi iniciado o processo de flexibilização a partir de um acordo com a Justiça. A partir do dia 11, uma abertura maior aconteceu, diante de dados considerados satisfatórios no controle ao coronavírus. No entanto, com dois dias seguidos de números crescentes de casos suspeitos, foi necessário retroagir na questão da flexibilização.

O prefeito confirmou ainda que o acordo feito na Justiça prevê a suspensão das atividades econômicas não assenciais por sete dias. Neste período de tempo, segundo Samuca, segue o acompanhamento da situação epidemiológica do município. Caso as coisas voltem ao patamar anterior, pelo qual o crescimento de casos suspeitos não pode superar a taxa de 5% por dois dias seguidos, o comércio poderá voltar a ser aberto.