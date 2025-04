Volta Redonda: reunião de segurança discute proteção no Voldac

Volta Redonda – O secretário e o subsecretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique e subtenente Amauri Pego, participaram nesta semana de uma reunião promovida pela Associação de Moradores do bairro Voldac para tratar de segurança. O encontro, que contou também com a presença do comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tenente-coronel Moisés Sardemberg, ocorreu após o registro de práticas delituosas pontuais nos últimos dias naquela região, que abrange também os bairros São João Batista e Jardim Caroline.

Coronel Henrique explicou que a segurança foi reforçada no local e lembrou os investimentos feitos pela prefeitura na prevenção e combate às práticas delituosas, como, por exemplo, os grupos de WhatsApp criados pela Ordem Pública e o Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço suplementar ao policiamento ostensivo feito pela Polícia Militar e Guarda Municipal.

“Não existe nenhuma mancha criminal que seja contundente na região do bairro Voldac, o que ocorreram foram práticas delituosas pontuais. Por conta disso, já estamos reforçando o patrulhamento suplementar, visando dar maior tranquilidade aos moradores e evitar que novas situações similares possam acontecer”, disse o secretário, completando.

“Nos próximos dias vamos integrar mais câmeras particulares na Voldac ao sistema de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Isso vai ampliar a nossa capacidade de vigilância, fortalecendo o trabalho das forças de segurança pública, promovendo maior sensação de segurança e também inibindo as práticas delituosas”, enfatizou Coronel Henrique.

Participaram também do encontro os vereadores Rodrigo Furtado, Simar e Gisele Klinger.