Volta Redonda: Revi-VER faz 545 cirurgias de catarata nesta semana

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 15:32 horas

Com mais esses atendimentos, projeto atinge mais de 11 mil procedimentos realizados pelo SUS desde a implantação em 2021

Volta Redonda – O centro cirúrgico móvel do projeto “Revi-VER” está de volta à Ilha São João, em Volta Redonda, para a realização de mais 545 cirurgias de catarata. Os primeiros procedimentos foram feitos na tarde desta terça-feira, 11, e as operações seguem até o próximo sábado, 15. Ao fim da semana, o “Revi-VER” terá ultrapassado a marca de 11 mil cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para moradores do município, desde a implantação, em junho de 2021.

Além dos procedimentos cirúrgicos, o projeto fará ainda 240 exames de biometria – pré-operatório para a cirurgia de catarata, que faz o cálculo preciso das lentes intraoculares a serem implantadas. E ainda 450 atendimentos de revisão para quem completou 30 dias da operação.

Esta é a quarta etapa do “Revi-VER” em 2023. Assim como nas edições anteriores, os pacientes comparecem à Ilha São João com hora marcada e o exame pré-operatório pronto. Após a operação, uma enfermeira faz a primeira aplicação do colírio, que deve ser usado de hora em hora no primeiro dia, e entrega o frasco do medicamento, que é doado pela prefeitura. A consulta de revisão é feita no dia seguinte ao procedimento, também na Ilha São João.

Agendamento

Para participar do “Revi-VER”, o morador de Volta Redonda que tenha diagnóstico de catarata e ainda não está cadastrado pode se inscrever no Dipa (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Niterói, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É preciso levar cartão do SUS ou CPF, e documento com foto do paciente, além de um número de telefone para contato.

As pessoas que já fizeram cadastro para cirurgia não precisam renovar a solicitação. Todos que estão na fila de espera serão chamados. A prefeitura ressalta ainda que não há orientação para que as pessoas procurem atendimento diretamente na Ilha São João.