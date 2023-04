Volta Redonda: Rock no Clube dos Funcionários anima fim de semana

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 16:04 horas

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários realiza, neste sábado (15), o evento Rock no Clube, que traz a apresentação de artistas que são referências na região. A festa acontece a partir das 20h, na Sede Social da instituição, em Volta Redonda. Comandam o palco, as bandas Aracati e Figurótico, além do cantor Julio Mallaguthi, diretamente do The Voice Brasil.

O público pode esperar um megashow, como ressalta o coordenador de eventos do Clube dos Funcionários, André Valle. “O Clube está preparando um mini festival com músicos reconhecidos no Sul Fluminense e shows de muita qualidade. Será uma noite de muito rock ‘n’ roll ao som de grandes sucessos”, destaca André.

O repertório do evento será variado, com clássicos do rock nacional e internacional. A animação da festa também conta o DJ Celso Badauê nos intervalos. Os ingressos e mesas estão à venda na Secretaria ou pelo site do Clube. Classificação etária é de 18 anos.